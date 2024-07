O projeto de exibição busca incentivar a participação de cineastas de todo o país. Poderão participar filmes com até 25 minutos, dentro de três categorias - Divulgação

Publicado 26/07/2024 16:38

Nilópolis - O projeto "Gericine" abre inscrições para curtas-metragens de todo o Brasil. Com a proposta de realizar sessões de cinema ao ar livre no Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis, o projeto promove a integração entre meio ambiente e cinema, com o objetivo de aproximar a comunidade local e visitantes do parque, do cenário audiovisual nacional, contribuindo para a construção de uma sociedade mais sustentável e consciente de sua riqueza natural. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 03 de agosto.



O projeto de exibição busca incentivar a participação de cineastas de todas as regiões do país. Poderão participar filmes com até 25 minutos, dentro de três categorias principais: Curta Ambiental, Curta Livre e Curta Baixada. Serão aceitos filmes nos formatos de documentário, animação e ficção.

O projeto promove a integração entre meio ambiente e cinema, com o objetivo de aproximar a comunidade local e visitantes do parque, do cenário audiovisual nacional Giulia Nascimento / PMN



Os filmes selecionados serão anunciados no dia 10 de agosto e farão parte da programação de exibições que acontecem entre agosto e outubro, no Parque Natural do Gericinó Farid Abrão, na cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro. Os selecionados também receberão uma premiação de rezentos reais.

Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis Divulgação / PMN



O "Gericine - Cinema ao Ar Livre" é realizado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura (@minc), Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (@sececrj), Prefeitura Municipal de Nilópolis e Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, e produzido pelo Gericine. Além disso, como contrapartida de valorização da produção local, todas as sessões do Gericine contarão com a exibição de filmes produzidos no município, em uma parceria com a Secretaria de Cultura de Nilópolis.

Os filmes selecionados serão anunciados no dia 10 de agosto e farão parte da programação de exibições que acontecem entre agosto e outubro Giulia Nascimento / PMN



Categorias



Curta Ambiental: Curtas de animação, ficção ou documentário com temática ambiental, produzidos por realizadores de todo o Brasil.



Curta Livre: Curtas de animação, ficção ou documentário com temática livre, produzidos por realizadores de todo o Brasil.



Curta Baixada: Curtas de animação, ficção ou documentário com temática livre, produzidos por realizadores da Baixada Fluminense.

Link para Inscrição: https://gericine.com.br/

Serão aceitos filmes nos formatos de documentário, animação e ficção Giulia Nascimento / PMN