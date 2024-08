Gabriel Santana, de 18 anos, e Yasmin Caldas, de 16, com as medalhas de bronze conquistada na Olimpíada Internacional de Matemática - Divulgação / Seeduc-RJ

Gabriel Santana, de 18 anos, e Yasmin Caldas, de 16, com as medalhas de bronze conquistada na Olimpíada Internacional de MatemáticaDivulgação / Seeduc-RJ

Publicado 01/08/2024 23:12

Nilópolis – Os alunos do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, no bairro de Olinda, em Nilópolis, brilharam mais uma vez na Olimpíada Internacional de Matemática, disputada na Coreia do Sul, entre os dias 27 a 29 de julho. Gabriel Santana, de 18 anos, e Yasmin Caldas, de 16, conquistaram medalhas de bronze na competição.



O colégio nilopolitano representou o estado do Rio de Janeiro na competição, formada por alunos de escolas públicas e privadas de 13 países. A equipe do C.E. Marechal Zenóbio da Costa foi formada por sete alunos e dois professores.

Estudantes do C.E. Marechal Zenónio da Costa que representaram o estado do Rio de Janeiro na Olimpíada Internacional de Matemática Divulgação / Seeduc-RJ



A viagem para a Coreia do Sul foi financiada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ). A equipe do Zenóbio da Costa contou ainda com a diretora da unidade, Elaine Dantas. A viagem para a Coreia do Sul foi financiada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ). A equipe do Zenóbio da Costa contou ainda com a diretora da unidade, Elaine Dantas.

Yasmin Caldas conquistou medalha de bronze na Coreira do Sul Divulgação / Seeduc-RJ



OLIMPÍADA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA



A Asia International Mathematical Olympiad Open Contest é uma iniciativa conjunta de três das melhores instituições internacionais dedicadas a estimular o ensino da Matemática: Asian Mathematical Olympiad Union, The China Education Research Association e The Hong Kong Mathematical Olympiad Association. A competição tem o objetivo de estimular o interesse pela Matemática e promover a melhoria do seu aprendizado. A Asia International Mathematical Olympiad Open Contest é uma iniciativa conjunta de três das melhores instituições internacionais dedicadas a estimular o ensino da Matemática: Asian Mathematical Olympiad Union, The China Education Research Association e The Hong Kong Mathematical Olympiad Association. A competição tem o objetivo de estimular o interesse pela Matemática e promover a melhoria do seu aprendizado.

Gabriel Santana conquistou medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Matemática Divulgação / Seeduc-RJ