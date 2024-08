Durante o mês serão realizadas diversas ações da Casa Nilopolitana que informem e ajudem a conscientizar a população da cidade - Divulgação / PMN

Publicado 01/08/2024 17:30

Nilópolis - Conscientizar, enfrentar e prevenir a violência contra a mulher. Com este objetivo surgiu a campanha nacional Agosto Lilás. A Casa da Mulher Nilopolitana, lugar de acolhimento, orientação jurídica, atendimento psicológico e qualificação de mulheres, em Nilópolis, programou diversas atividades durante as próximas semanas.

A instituição elegeu o tema 'As Consequências da Violência Doméstica e Familiar no Âmbito Familiar', de acordo com a presidente da entidade, a professora Nilcéa Cardoso.

Agosto Lilás surgiu após a aprovação da Lei Maria da Penha 11.340/2006, legislação que prevê punições mais severas para pessoas que cometam violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial contra a mulher no país.

A campanha visa informar a população sobre como identificar violência contra a mulher e como fazer as denúncias. Durante o mês serão realizadas diversas ações que informem e ajudem a conscientizar a população da cidade.

Confira abaixo a programação da Casa da Mulher:

07/08 - 9h: assinatura da carta compromisso pelo enfrentamento a violência contra a mulher, na Sala Cecília Meireles, Rio de Janeiro.

08/08 - 14h: palestra sobre saúde e bem-estar e tarde de beleza com massoterapia, reflexologia e limpeza de pele, na Casa da Mulher Nilopolitana.

14/08 - 10h: apresentação técnica das estagiárias da Casa da Mulher com o tema Mulheres que Fazem e Fizeram História, na Casa da Mulher Nilopolitana.

14/08 - 13h: reunião 'Rede Mulher, Juntas Já', na Casa da Mulher Nilopolitana.

19/08 - 13h: Palestra sobre Tuberculose e demais cuidados, na Casa da Mulher.

23/08 - 10h: visita a estabelecimentos comerciais (bares) com distribuição de material sobre assédio à mulher em locais públicos.

27/08 - 14h: palestra: "As Consequências da Violência Doméstica e Familiar no Âmbito Familiar", na OAB-Nilópolis.

28/08 - 14h: palestra: IV Núcleo Regional: Encontro de Defensoras e Gestoras no enfrentamento ao Racismo e Violência Doméstica, na OAB Nilópolis.

29/08 - 14h: encontro com psicólogas no Dia do Psicólogo. Palestra com o tema: 'Cuidando de quem Cuida', na Casa da Mulher Nilopolitana.

30/08 - 9h: projeto Mulher Itinerante, no Calçadão de Nilópolis.

Para mais informações sobre cursos, palestras e eventos, ligue para 2691 6887 ou compareça na Casa da Mulher, localizada na rua Antônio João Mendonça, n.º65, em Nilópolis.