O Campus Nilópolis do IFRJ fica no bairro Frigorífico - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 05/08/2024 23:16

Nilópolis – Os estudantes do Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação (IFRJ) que não conseguiram retirar seus kits escolares, após o retorno das aulas no dia 24 de julho, ganharam um novo prazo para a retirada.



Até o dia 16 de agosto, de 10h às 19h, os alunos poderão retirar os kits, de segunda à sexta-feira, nas secretarias acadêmicas da unidade no bairro Frigorífico, conforme relação abaixo:



- Estudantes do Ensino Médio e Técnico: Secretaria de Ensino Médio e técnico;

- Estudantes de Graduação: Secretaria de Ensino de Graduação e

- Estudantes de Pós-graduação: Secretaria de Ensino de Pós-graduação.



