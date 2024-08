No sábado (10), véspera do Dia dos Pais, às 19h, a Praça de Alimentação será palco de um show gratuito com Pedro Lima - Divulgação

Publicado 08/08/2024 21:09 | Atualizado 08/08/2024 21:22

Nilópolis – O Shopping Nilópolis Square preparou um fim de semana animado e com programação gratuita para celebrar o Dia dos Pais, que será comemorado neste domingo (11).



No sábado (10), véspera do Dia dos Pais, às 19h, a Praça de Alimentação será palco de um show gratuito com Pedro Lima, o famoso "Bigode Grosso", e ex-participante do The Voice Brasil.

O cantor Pedro Lima, ficou conhecido pelo apelido de "Bigode Grosso", na participação no The Voice Brasil Divulgação



Já no domingo (11), às 16h, no 2° piso, a celebração continua com a peça teatral "Papai, o Meu Melhor Amigo".



Programação:



10 de agosto (sábado)

- Local: Praça de Alimentação

- Atração: Show gratuito com Pedro Lima, às 19h



11 de agosto (domingo)

- Local: Loja 208/209, 2° piso

- Atração: Peça "Papai, o Meu Melhor Amigo", às 16h



