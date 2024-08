Amanda Mello, superintendente municipal de Proteção Animal, afirmou que o objetivo é diminuir a quantidade de animais abandonados e auxiliar na saúde dos bichos - Divulgação / PMN

Amanda Mello, superintendente municipal de Proteção Animal, afirmou que o objetivo é diminuir a quantidade de animais abandonados e auxiliar na saúde dos bichosDivulgação / PMN

Publicado 12/08/2024 21:13

Nilópolis - O programa de castração de animais da Prefeitura de Nilópolis completou sete meses neste mês de agosto de 2024, com o expressivo número de 700 cães e gatos atendidos pelo convênio firmado com a clínica veterinária USPAN. Amanda Mello, superintendente de Proteção Animal, afirmou que o objetivo é diminuir a quantidade de animais abandonados, auxiliar na saúde dos bichos, beneficiar tutores e, principalmente, protetores de animais resgatados que precisam desse suporte. A Vigilância Sanitária Municipal, responsável pela gerência desse serviço, disponibiliza o número de WhatsApp (21) 98834-4164 para cadastro de tutores e protetores.



Além da esterilização do animal, o contrato com a USPAN inclui a colocação de um microchip no pet, algo até então inédito nos municípios da Baixada Fluminense. A ação permite que todos os animais microchipados que possam vir a se perder ou forem abandonados, possam ser identificados por meio do leitor de microchip, facilitando a locação do tutor do pet.

A gestora da USPAN, médica veterinária e cirurgiã Cristina Moreira, disponibiliza 100 castrações por mês com microchipagem Divulgação / PMN



Passo a passo para a castração do animal



Para entrar no programa de castração é necessário preencher um formulário através do WhatsApp da Vigilância Sanitária e aguardar ser chamado. São duas etapas: primeiro uma consulta com coleta de sangue do animal, após o resultado do exame de sangue se verifica se o animal está apto ou não para a castração. Se estiver, é realizada a esterilização. O animal precisa estar de jejum de 8 horas sem água e sem comida. Após a cirurgia, ele é liberado para casa e é agendado retorno para retirada dos pontos.



Os protetores podem levar até cinco animais a cada mês, mas os tutores têm direito a castrar apenas um pet mensalmente. Até o final do ano a Prefeitura de Nilópolis deve realizar nova inscrição de protetores, com liberação das carteirinhas no próximo ano. Os atuais protetores são identificados pela carteirinha que receberam do prefeito Abraãozinho em cerimônia realizada em seu gabinete. Para entrar no programa de castração é necessário preencher um formulário através do WhatsApp da Vigilância Sanitária e aguardar ser chamado. São duas etapas: primeiro uma consulta com coleta de sangue do animal, após o resultado do exame de sangue se verifica se o animal está apto ou não para a castração. Se estiver, é realizada a esterilização. O animal precisa estar de jejum de 8 horas sem água e sem comida. Após a cirurgia, ele é liberado para casa e é agendado retorno para retirada dos pontos.Os protetores podem levar até cinco animais a cada mês, mas os tutores têm direito a castrar apenas um pet mensalmente. Até o final do ano a Prefeitura de Nilópolis deve realizar nova inscrição de protetores, com liberação das carteirinhas no próximo ano. Os atuais protetores são identificados pela carteirinha que receberam do prefeito Abraãozinho em cerimônia realizada em seu gabinete.

Além da esterilização do animal, o contrato com a USPAN inclui a colocação de um microchip no pet, algo até então inédito nos municípios da Baixada Fluminense Divulgação / PMN



A gestora da USPAN, médica veterinária e cirurgiã Cristina Moreira, disponibiliza 100 castrações por mês com microchipagem. Por sua vez, a Prefeitura do Rio oferece o serviço de microchipagem, mas separado da esterilização do pet, enquanto o programa RJ PET, do governo do Estado, só promove a castração do animal. A gestora da USPAN, médica veterinária e cirurgiã Cristina Moreira, disponibiliza 100 castrações por mês com microchipagem. Por sua vez, a Prefeitura do Rio oferece o serviço de microchipagem, mas separado da esterilização do pet, enquanto o programa RJ PET, do governo do Estado, só promove a castração do animal.