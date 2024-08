Entre as cidades da Baixada Fluminense, houve perda de vagas de trabalho em Nilópolis e Magé - Divulgação / PMN

Publicado 11/08/2024 20:52

Nilópolis – A cidade de Nilópolis registrou saldo negativo na geração de empregos no mês de junho, segundo os dados que constam na análise da Firjan feita pela plataforma Retratos Regionais, que tem como base o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Entre as cidades da Baixada Fluminense, houve perda de vagas em Nilópolis (-52) e Magé (-6).



A Baixada Fluminense registrou 2.907 novos postos de trabalho no mês de junho. O número é 18% maior que a verificação anterior, em maio. Entre os 14 municípios da região, Duque de Caxias (+1.150) foi o que mais criou vagas de emprego formal, seguido de Seropédica (+503) e Nova Iguaçu (+458).



De acordo com o painel regional, 71,5% das novas vagas formais foram direcionadas para o setor de Serviços (+ 2.080). A geração de emprego se distribuiu ainda pelo Comércio (+499), Indústria (+321) e Agropecuária (+11). “Observamos a região com uma oferta bem diversificada no mercado de trabalho, especialmente em Serviços, que ao longo do ano vem se destacando como setor que mais oferece oportunidades pela Baixada”, enfatiza o presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone.



Em Serviços, a maior parte das oportunidades foram distribuídas pelas atividades de Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços Prestados à Empresas; Administração Pública, Defesa e Seguridade Social; Alimentação; Transporte Terrestre; Atividades de Atenção à Saúde Humana; e Educação.



Na análise por região, entre as demais cidades que registraram saldo positivo estão Paracambi (+196), São João de Meriti (+176), Belford Roxo (+158), Queimados (+110), Mesquita (+85), Itaguaí (+75), Mangaratiba (+28), Japeri (+14) e Guapimirim (+12).



No estado, com a criação de 4.462 vagas, indústria fluminense dobra as contratações em junho deste ano em relação a junho de 2023



Na análise geral do estado do Rio de Janeiro, levantamento feito pela Firjan aponta que o setor industrial fluminense - contemplando as indústrias de Transformação, Extrativa, Construção e Serviços Industriais de Utilidade Pública - criou 4.462 vagas formais de emprego em junho, o dobro do saldo observado um ano antes (+2.235). No setor, a Construção (+1.946) foi o maior destaque, seguida pela Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamentos (+602) e pela Fabricação de Coque, de Produtos Derivados do Petróleo e de Biocombustíveis (+375).



No geral, considerando todos os grandes setores econômicos, o mercado de trabalho fluminense criou 17.229 vagas formais em junho, acelerando as contratações em relação a maio (+15.870) e abril (+16.080). Na análise feita pela Firjan, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o resultado geral do estado foi ainda 31% superior ao observado em junho do ano passado (+13.142).



O setor de Serviços registrou 9.692 novos postos de trabalho no mês, puxado pelos Serviços de Escritório, de Apoio Administrativo e Outros Serviços Prestados Às Empresas (+1.630), Atividades de Atenção À Saúde Humana (+1.380), Alimentação (+1.215) e Transporte Terrestre (+1.099). O Comércio (+2.961) teve seu melhor saldo do ano, puxado pelo Comércio Varejista (+2.298). A Agropecuária (+114) também registrou saldo positivo.



Na análise por municípios, a Firjan aponta que 72 das 92 cidades fluminenses apresentaram saldo positivo de empregos em junho, com destaque para Rio de Janeiro (+6.519), Niterói (+1.152), Duque de Caxias (+1.150), Macaé (+1.100) e Campos dos Goytacazes (+1.035). A federação também ressalta que, no primeiro semestre, são 90.857 novos empregos com carteira assinada no estado - saldo 23% superior ao observado no primeiro semestre de 2023 (+74.024).