A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 57ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 12/08/2024 21:49 | Atualizado 12/08/2024 22:06

Nilópolis – Um criminoso com uma pistola 9mm e grande quantidade de drogas, foi preso por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 20º BPM (Mesquita), na noite desta segunda-feira (12), na Avenida Beira Rio, na Comunidade Az de Ouro, em Nilópolis.



Com o preso, os agentes apreenderam todo o material abaixo:



- 01 pistola calibre 9mm com numeração raspada;

- 03 munições intactas;

- 01 réplica de pistola;

- 498 vidros de cheirinho da Loló;

- 227 pedras de crack;

- 101 trouxinhas de maconha;

- 91 pinos de cocaína;

- R$ 12 Reais em espécie;

- 02 bases de carregamento para rádio transmissor;

- 01 Rádio Transmissor.



A pistola e a réplica apreendida com o criminoso preso pelos policiais militares Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).