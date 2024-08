O imunizante pode ser aplicado em pessoas a partir dos 6 meses de idade, grupos prioritários, pessoas que nunca foram vacinadas ou como dose de reforço - Divulgação / PMN

O imunizante pode ser aplicado em pessoas a partir dos 6 meses de idade, grupos prioritários, pessoas que nunca foram vacinadas ou como dose de reforçoDivulgação / PMN

Publicado 15/08/2024 15:48

Nilópolis - A Secretaria de Saúde de Nilópolis está vacinando contra a Covid-19 em quatro postos de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O imunizante pode ser aplicado em pessoas a partir dos 6 meses de idade, grupos prioritários, pessoas que nunca foram vacinadas ou como dose de reforço.

A Spykevax, nova vacina contra Covid-19 disponível no Sistema Único de Saúde (SUS), protege contra cepas ômicron do vírus SARS-CoV-2, da subvariante XBB. Essa vacina é a mais atual em utilização no mundo e eficaz contra formas graves e óbitos pelas variantes em circulação.

A vacina está disponível nos postos Central, Novo Horizonte, Cabral e Paiol. Na unidade central o atendimento é para maiores de 12 anos. É necessário apresentar a identidade, CPF e a caderneta de vacinação.

Pontos de vacinação

Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro, Nilópolis

Posto Novo Horizonte

Rua Dr. Mario Valadares, sem número, Novo Horizonte

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves s/n Cabral

Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

José Couto Guimarães, 1299, Paiol