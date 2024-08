As motocicletas apreendidas pelos policiais militares do 20º BPM na Via Light - Divulgação / 20º BPM

Publicado 16/08/2024 16:37

Baixada Fluminense – Cinco motos foram apreendidas por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na madrugada desta quinta-feira (15), durante um “rolezinho” de aproximadamente 70 motociclistas, na Via Light, que liga vários municípios da Baixada Fluminense (Nilópolis, Nova Iguaçu, Mesquita e São João de Meriti) ao bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Na ação, os agentes iniciaram um cerco tático contra os motociclistas, onde apreenderam as cinco motos com oito pessoas. Todos foram encaminhados para o registro da ocorrência policial na 52ª DP (Nova Iguaçu).