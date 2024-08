O revólver apreendido com o suspeito preso na Via Light - Divulgação / PMERJ

Publicado 16/08/2024 17:26

Nilópolis - Um suspeito armado com revólver calibre 32, foi preso por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na Via Light, na tarde desta sexta-feira (16), na altura do município de Nilópolis. O homem utilizava tornozeleira eletrônica.

Na ação, os agentes foram informados sobre homens que estariam tentando roubar um carro na rodovia estadual. Os policiais militares realizaram buscas na área de mata da rodovia, e localizaram o suspeito com o revólver.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).