O celular recuperado pelos guardas civis municipais de Nilópolis - Divulgação / GCM-Nilópolis

Publicado 19/08/2024 22:32 | Atualizado 19/08/2024 22:33

Nilópolis – Guardas civis municipais de Nilópolis recuperaram um celular roubado, neste domingo (18), no centro do município.



Na ação, os agentes faziam um patrulhamento no centro, quando perceberam um suspeito pegando um telefone celular no chão e imediatamente o escondendo na cintura. Na tentativa da abordagem, o suspeito se desfez do aparelho, e fugiu.



Nesta segunda-feira (19), a Guarda Civil Municipal conseguiu fazer contato com o proprietário do aparelho, devolvendo o celular ao dono, que fez questão de agradecer em vídeo o trabalho dos agentes nilopolitanos.