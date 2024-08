O Campus Nilópolis do IFRJ, no bairro Frigorífico, tem vagas para os cursos de Técnico de Manutenção e Suporte de Informática - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 19/08/2024 23:34

Rio – Terminam nesta quarta-feira (21), as inscrições para o Processo Seletivo para preenchimento de vagas para o 2º semestre de 2024, relativas aos Cursos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrados à Educação Profissional, do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ). São 156 vagas, e a seleção será realizada exclusivamente mediante Sorteio Público Eletrônico e somente terá validade para ingresso no 2º semestre do ano letivo de 2024.

A seleção está aberta a jovens e adultos que tenham concluído o ensino fundamental, que desejam cursar o ensino médio integrado a uma formação profissional e que tenham, na data da matrícula, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.





A inscrição será realizada no período por meio do preenchimento online do Formulário de Inscrição disponibilizado na página do IFRJ. Todas as informações referentes a este processo seletivo são publicadas no endereço: https://portal.ifrj.edu.br/processo-seletivo-tecnico/processo-seletivo-educacao-jovens-e-adultos-eja

O Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos campus Duque de Caxias, Nilópolis e Rio de Janeiro tem duração de seis semestres letivos em que o aluno cursará as disciplinas que constituem o Ensino Médio (Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Química, Artes, Educação Física, Língua Inglesa, Filosofia, Geografia, História e Sociologia) e as disciplinas que fornecem a formação profissional de nível técnico, organizadas em um currículo único e integrado, concentradas em um único turno, podendo, eventualmente, ocorrer aulas em outros turnos e aos sábados.



O Curso de Formação Inicial em Assistente Administrativo integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), no campus Niterói, tem a duração de quatro semestres letivos em que o aluno cursará as disciplinas que constituem o Ensino Médio (Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Química, Artes, Educação Física, Língua Inglesa, Filosofia, Geografia, História e Sociologia) e as disciplinas que fornecem a qualificação profissional, organizadas em um currículo único e integrado, concentradas em um único turno, podendo, eventualmente, ocorrer aulas em outros turnos e aos sábados.



Os candidatos concorrerão, inicialmente, às vagas disponibilizadas para ampla concorrência e, se não forem sorteados dentro do número de vagas dessa modalidade, passarão a concorrer às vagas reservadas pelo programa especial para o acesso às instituições de educação de ensino técnico de nível médio de estudantes pretos, pardos, indígenas e quilombolas e de pessoas com deficiência, bem como dos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública.