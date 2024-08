Presidente do Cedim, Edna Calheiros, diretora da Casa da Mulher, Nilcea Cardoso e subsecretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Rafael Abreu - Divulgação / PMN

Presidente do Cedim, Edna Calheiros, diretora da Casa da Mulher, Nilcea Cardoso e subsecretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Rafael AbreuDivulgação / PMN

Publicado 20/08/2024 14:23 | Atualizado 20/08/2024 14:23

Nilópolis - Agosto Lilás é o nome da campanha de conscientização, enfrentamento e prevenção à violência contra a mulher. Dando prosseguimento à sua programação, a Casa da Mulher Nilopolitana está promovendo uma série de eventos, em Nilópolis. Nesta segunda-feira (19), houve uma palestra sobre tuberculose.



Na última semana, houve uma grande reunião com o tema 'Rede Mulher, Juntas Já', e as estagiárias da instituição fizeram uma apresentação técnica sobre Mulheres que Fazem e Fizeram História, na Casa da Mulher Nilopolitana.



Ao final do encontro da 'Rede Mulher' houve a assinatura pelas instituições da carta-compromisso de enfrentamento à violência doméstica e familiar a mulher nilopolitana.



Entre as instituições participantes estavam, entre outras, o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM), Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM) Baixada, Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos (SEMUCIDH), Secretaria Municipal de Segurança Pública e OAB Mulher.



Também assinaram o documento representantes do CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Superintendência dos Conselhos, Superintendência e Promoção da Igualdade Racial, Conselho da Mulher, Ronda Maria da Penha e 57ª Delegacia de Polícia.

A Casa da Mulher Nilopolitana, lugar de acolhimento, orientação jurídica, atendimento psicológico e qualificação de mulheres, programou diversas atividades durante as próximas semanas.



Confira abaixo a programação dos próximos dias na agenda da Casa da Mulher:



23/08 – 10h: visita a estabelecimentos comerciais (bares) com distribuição de material sobre assédio à mulher em locais públicos.



27/08 – 14h: palestra: “As Consequências da Violência Doméstica e Familiar no Âmbito Familiar”, na OAB-Nilópolis.



28/08 – 14h: palestra: IV Núcleo Regional: Encontro de Defensoras e Gestoras no enfrentamento ao Racismo e Violência Doméstica, na OAB Nilópolis.



29/08 – 14h: encontro com psicólogas no Dia do Psicólogo. Palestra com o tema: ‘Cuidando de quem Cuida’, na Casa da Mulher Nilopolitana.



30/08 – 9h: projeto Mulher Itinerante, no Calçadão de Nilópolis.



Para mais informações sobre cursos, palestras e eventos, ligue para (21) 2691- 6887), ou compareça à Casa da Mulher, localizada na Rua Antônio João Mendonça, 65.