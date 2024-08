O desfile contará com a participação de 3.500 alunos da rede municipal - Divulgação / PMN

O desfile contará com a participação de 3.500 alunos da rede municipalDivulgação / PMN

Publicado 20/08/2024 20:28

Nilópolis - A cidade de Nilópolis celebrará seus 77 anos de emancipação político-administrativa, nesta quarta-feira (21), com hasteamento da bandeira e desfile cívico e festivo na Praça dos Estudantes, localizada na Estrada Mirandela, no Centro. As comemorações terão início às 8h.



A programação começará com o hasteamento das bandeiras do município, do estado e do Brasil. Em seguida, alunos da Escola Municipal de Música Weberty Bernardino Aniceto farão uma apresentação. O Desfile Cívico terá início na Estrada Mirandela com a Rua Pracinha Wallace Paes Leme.



O desfile contará com a participação de 3.500 alunos da rede municipal, além de estudantes da escola particular Julia Abrão David e estadual Carlos Pasquale, do curso de Formação de Professores. Danças, bandas e fanfarras estão na programação das atividades que serão realizadas pelos alunos do projeto Arte Faz Parte e da Escola de Música. A segurança pública abrirá o desfile, seguida pela Casa da Terceira Idade e pela Casa da Mulher Nilopolitana.

Novo Hospital e Maternidade Municipal Juscelino Kubitschek

O governador Cláudio Castro irá participar da entrega da unidade de saúde ao lado da vice-prefeita, professora Flávia Sardinha, do secretário municipal de saúde, o pediatra André Esteves e de outras autoridades do Governo Federal, do município e de cidades vizinhas. A obra foi realizada graças a uma parceria entre o governo federal (CEF), governo do Estado e prefeitura municipal.

O Hospital Municipal Juscelino Kubitschek é uma unidade de saúde de grande porte, com cinco andares e capacidade para 102 leitos, incluindo os de pediatria, obstetrícia e maternidade Divulgação / PMN



O HMJK é uma unidade de grande porte, com cinco andares e capacidade para 102 leitos, entre pediatria, obstetrícia e maternidade. Serão oferecidos atendimento de urgência e emergência, Centro Cirúrgico e Obstetrício, Centro de Parto Normal, berçário, Clínica Cirúrgica, Clínica Geral, Quartos de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto.



Interdição do trânsito



Por conta dos eventos, o trânsito será interditado na quarta-feira (21), a partir das 7h. A Estrada Mirandela estará fechada entre as ruas transversais João Evangelista de Carvalho à Getúlio Vargas, sendo liberada às 23h59. O HMJK é uma unidade de grande porte, com cinco andares e capacidade para 102 leitos, entre pediatria, obstetrícia e maternidade. Serão oferecidos atendimento de urgência e emergência, Centro Cirúrgico e Obstetrício, Centro de Parto Normal, berçário, Clínica Cirúrgica, Clínica Geral, Quartos de Pré-Parto, Parto e Pós-Parto.Por conta dos eventos, o trânsito será interditado na quarta-feira (21), a partir das 7h. A Estrada Mirandela estará fechada entre as ruas transversais João Evangelista de Carvalho à Getúlio Vargas, sendo liberada às 23h59.