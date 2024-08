O Cineclube Ankito é relizado em parceria com o Ministério da Cultura e a Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul (Recam) - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 21/08/2024 19:59

Nilópolis - Na próxima quarta-feira (28), a partir de 13h30, no auditório do Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ, o Cineclube Ankito, em parceria com o Ministério da Cultura e a Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul (Recam), exibirá a Mostra Mercosul Audiovisual: Ciclo Infantil. O acesso é gratuito e aberto ao público em geral.



Nessa sessão, também será exibido o desenho animado “A Vovó Tantanzinha e Seus Livros de Pano", um projeto realizado pela diretora de produção Claudia Pinho, com recursos provenientes da Lei Paulo Gustavo, no município de Nilópolis. Após a exibição, haverá uma atividade interativa conduzida pela própria Vovó Tantãnzinha, a atriz Dulce Gaspar.



Convidadas:



Dulce Gaspar: intérprete da personagem “Vovó Tantãnzinha”. Mulher trabalhadora, escritora, atriz, roteirista, diretora, produtora cultural e palestrante, motivada pelas causas sociais, que se expressa através das palavras, da arte e dos afetos.

Cláudia Pinho: produtora do desenho animado “A VOVÓ TANTÃNZINHA E SEUS LIVROS DE PANO”. Nascida e moradora de Nilópolis – Baixada Fluminense, Produtora Cultural formada pelo IFRJ – campus Nilópolis, pesquisadora, diretora, oficineira e artesã, tecendo com amor cada projeto que toca, sempre guiada pelo desejo de enriquecer a vida cultural da própria comunidade.

Confira mais informações sobre os filmes:



Programação:



MEU NOME É MAALUM - Luísa Copetti | Animação | 8 min | 2021 | Brasil | Livre



Maalum é uma menina negra brasileira que nasce e cresce em um lar rodeado de amor e de referências afrocentradas. Logo que Maalum sai do seio de sua casa, ela se depara com os desafios impostos pelos discursos e práticas de uma sociedade racista. Assim que ela chega na escola, todos riem do seu nome. Ela não entende o porquê e, com ajuda da sua família, Maalum vai descobrir o significado e a tristeza se transforma em orgulho através da sua ancestralidade.



ESTA LÃ É MINHA (Esta Lana es mia) - Duilio Gatti | Animação | 8 min | 2020 | Argentina | Livre



SOBRE AMIZADE E BICICLETAS - Julia Vidal | Ficção | 12 min | 2022 | Brasil | Livre



Thiago nunca pensou em participar da corrida de bicicletas, devido à sua condição física. Tudo muda quando ele conhece Cecília, uma corajosa menina com deficiência visual. Juntos eles vão aprender a andar de bicicleta e o significado da amizade.



NÃO ESTÃO SOZINHOS (No Están Solos) - Mathias Maciel | Animação | 3 min | 2022 | Paraguai | Livre



Uma mãe tatu e seu filho vivem pacificamente no Chaco paraguaio, até que uma monstruosa escavadeira destrói sua casa. Será que eles serão capazes de fazer frente àqueles que procuram tomar suas terras?



TEO, O MENINO AZUL - Hygor Amorim | Animação | 11 min | 2022 | Brasil | Livre



Teo é um garoto que não se conforma com as coisas erradas no mundo. Ele não entende como as pessoas aceitam coisas tão graves como a violência e o descaso ambiental. O menino descobre através de um sonho que a solução para muitos problemas pode ser pintar as coisas de azul claro. Para mudar o mundo ele decide contar isso para os chefes de estado, mas não tem o retorno esperado. Com isso, Téo percebe que ele mesmo pode ser a mudança do mundo. E realmente é!



LA SIXTINA - Juan Camilo Fonnegra | Animação | 8 min| 2022 | Colômbia | Livre



Vincho, um morador de rua e reciclador, dedica seus dias a coletar e classificar todo tipo de resíduos para transformá-los na matéria-prima de suas criações. Sob uma ponte, ele trabalha na realização de sua obra-prima: A Sixtina.



A VOVÓ TANTÃNZINHA E SEUS LIVROS DE PANO - Cláudia Pinho | Animação | 8 min| 2024 | Brasil | Livre



A Vovó Tantanzinha e Seus Livros de Pano" é um desenho animado para toda a família, repleta de aventuras emocionantes, personagens cativantes e mensagens positivas que aquecem o coração e alimentam a imaginação de crianças e adultos. À medida que Vovó Tantanzinha folheia as páginas dos livros de pano, narrando as aventuras de Maju, a pequena heroína da história criada por Cacau, ela é acompanhada pela doce melodia do "Toque de seu Tantan".

O Campus Nilópolis do IFRJ fica na Rua Coronel Delio Menezes Porto, 1045, bairro Frigorífico.