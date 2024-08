Diogo Nogueira será uma das atrações nos dois dias de shows em Nilópolis - Divulgação

Nilópolis - Comemorando 77 anos de história, Nilópolis será o cenário de uma grande celebração de samba e pagode. Nesta sexta-feira e sáabdo (23 e 24), a cidade receberá shows gratuitos de Belo, Diogo Nogueira e Neguinho da Beija-Flor, na antiga garagem da Viação Nilopolitana, no Centro. A realização do evento é da Abellie Produções com patrocínio da Light e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro.





Na sexta-feira (23), o cantor e compositor Belo, um dos maiores nomes do pagode, será destaque da primeira noite de show, com abertura dos grupos nilopolitanos Chega Na Moral e Recomeçar. Já no sábado (24), a festa fica por conta de Neguinho da Beija-Flor, junto com a bateria da escola de samba de Nilópolis, que fará uma apresentação especial em homenagem aos 50 anos de carreira do intérprete, e Diogo Nogueira, fechando as comemorações com o melhor do samba. A abertura é do cantor Magal, ex-integrante do grupo Clareou.

A entrada é gratuita, mas é necessário se cadastrar no site Sympla e levar 1kg de alimento não-perecível. A abertura dos portões será a partir das 19h. A antiga garagem da Nilopolitana está localizada na rua Alberto Teixeira da Cunha, 712- Centro. Para mais informações, confira o perfil @nilopolis77anos no Instagram.

Serviço



Dia: 23 e 24 de agosto (sexta-feira e sábado)



Horário: abertura dos portões às 19h.



Local: Antiga garagem da Nilopolitana (Rua Alberto Teixeira Cunha, 712 - Centro)



Classificação: 14 anos. Menores de 14 anos devem estar acompanhados de um responsável e passar pelo cadastro do juizado de menores.

