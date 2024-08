O Hospital Municipal Juscelino Kubitschek é uma unidade de saúde de grande porte, com cinco andares e capacidade para 102 leitos, incluindo os de pediatria, obstetrícia e maternidade - Divulgação / PMN

Publicado 22/08/2024 21:00

Nilópolis – O Governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura de Nilópolis e o Governo Federal, inaugurou nesta quarta-feira (21), o Hospital Municipal e Maternidade Juscelino Kubitscheck, em Nilópolis. A unidade de grande porte ficou fechada por dez anos, e foi entregue à população no dia em que a cidade comemorou o aniversário de 77 anos de emancipação político-administrativa.



A obra recebeu apoio financeiro de cerca de R$ 32 milhões, do total de R$ 64 milhões que o Governo do Estado repassou para a saúde do município da Baixada Fluminense entre 2021 e 2024.

A secretária de Estado de Saúde, Cláudia Mello, destacou a importância da população de Nilópolis ter de volta o Hospital Municipal e Maternidade Juscelino Kubitscheck Divulgação / SES-RJ



“Hoje, Nilópolis recebeu um presente histórico. É muito importante para uma cidade ter um hospital dessa qualidade. Nós já fizemos muito e faremos muito mais por essa cidade. O morador lá de Varre -Sai é tão importante quanto o de Ipanema, Copacabana ou da Barra da Tijuca. É esse o estado que a gente quer construir, onde as pessoas não são apenas números. Nós estamos trabalhando muito para aqueles que, até outro dia, eram esquecidos”, disse o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), que participou da inauguração, ao lado da vice-prefeita professora Flávia (PL), do secretário municipal de saúde, André Esteves e de outras autoridades do município e de cidades vizinhas.



A unidade tem cinco andares e conta com 102 leitos, incluindo a maternidade. Irá oferecer atendimento de emergência e urgência, inclusive para pediatria, centro cirúrgico e obstétrico, centro de parto normal, berçário, clínica cirúrgica, clínica geral e quartos de pré-parto, parto e pós-parto. Também dispõe de setor de raio-x, farmácia, laboratório, unidade transfusional e central de material de esterilização.



A unidade oferecerá atendimento de emergência e urgência, pediatria, centro cirúrgico e obstétrico, centro de parto normal, berçário, clínica cirúrgica, clínica geral e quartos de pré-parto, parto e pós-parto Divulgação / PMN



“O morador de Nilópolis está recebendo de volta um novo hospital, totalmente reconstruído, modernizado, com 102 leitos e maternidade. Não vão mais precisar sair da cidade para cuidar da saúde e, principalmente, as pessoas voltarão a nascer em Nilópolis. Essa é uma grande conquista e um presente para a cidade no seu aniversário”, afirmou Cláudia.



Entre 2022 e 2024, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) repassou mais de R$ 30,7 milhões ao município de Nilópolis para custeio em saúde. São verbas destinadas para Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica (IAFAB), SAMU, gestão da UPA Municipal e financiamento da Atenção Primária à Saúde.



O Hospital JK também dispõe de setor de raio-x, farmácia, laboratório, unidade transfusional e central de material de esterilização Divulgação / PMN



O município de Nilópolis recebeu três ambulâncias do projeto Samu 100% RJ, que entregou 249 UTIs móveis aos 92 municípios do estado, num investimento de R$ 87,4 milhões na renovação e ampliação da frota.

