O "V Encontro EJA – A EJA Ainda Pulsa" acontecerá nos dias 20 e 21 de setembro, no auditório da unidade nilopolitana, no bairro Frigorífico - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 27/08/2024 23:11

Nilópolis – O Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), está com inscrições abertas para o evento “V Encontro EJA – A EJA Ainda Pulsa”, que acontecerá nos dias 20 e 21 de setembro, no auditório da unidade nilopolitana, no bairro Frigorífico.

O evento reunirá pautas primordiais na Educação de Jovens e Adultos e contará com mesa redonda, palestras, rodas de conversas e atividades culturais.

As inscrições poderão ser feitas até a próxima sexta-feira (30), na página do Instagram do Campus Nilópolis do IFRJ / Curso de Especialização em EJA para participação e submissão de resumos.

O V Encontro EJA - A EJA Ainda Pulsa acontecerá no Campus Nilópolis no bairro Frigorífico Divulgação / IFRJ Nilópolis