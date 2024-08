As regras para a adoção são: ser maior de 18 anos; apresentar RG e comprovante de residência; além de entrevista e avaliação do perfil do adotante - Divulgação

Publicado 26/08/2024 23:55 | Atualizado 27/08/2024 00:12

Nilópolis - O Shopping Nilópolis Square terá a 9ª edição da Campanha de Adoção “Amor não tem raça”, no próximo sábado (31), a partir das 15h, com a participação do Projeto Ajuda Animal, Abrigo dos Amigos e o apoio de parceria da Câmara de Vereadores de Nilópolis, através da Comissão de Proteção aos Direitos dos Animais. Os interessados na adoção gratuita de cães e gatos, podem contribuir com um 1kg de ração.



Regras de Adoção:



Para adotar é necessário.



Ser maior de 18 anos.



Apresentar RG e comprovante de residência.



A adoção será liberada mediante entrevista e avaliação do perfil do adotante.



Serviço: 9º Campanha de Adoção



Data: 31 de Agosto (sábado)



Local: 2º Piso do Shopping



Endereço: Rua Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, 100, Centro, Nilópolis. Telefone: (21) 2792-0608.

A feira de adoção acontece no próximo sábado (31) em Nilópolis Divulgação