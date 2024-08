Os policiais militares do 20º BPM usaram de muita informação e diálogo para os estudantes, professores e corpo técnico sobre a violência doméstica - Divulgação / 20º BPM

Publicado 28/08/2024 23:33 | Atualizado 28/08/2024 23:35

Nilópolis - Na manhã desta quarta-feira (28), policiais militares das patrulhas Escolar e Maria da Penha, do 20º BPM (Mesquita), estiveram presentes no CIEP 230 Manoel Malaquias Gurgel da Silva, no Centro, de Nilópolis, para ministrar uma importante palestra sobre violência doméstica.



A iniciativa faz parte das ações do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e combate à violência contra a mulher.

Os policiais militares do 20º BPM usaram de muita informação e diálogo com os estudantes, professores e corpo técnico, sobre à violência doméstica contra a mulher.