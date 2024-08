Gestores, servidores e controladores municipais foram convidados para participar do evento - Divulgação / PMN

Publicado 30/08/2024 19:01

Nilópolis - A Secretaria de Controle Interno de Nilópolis promoveu, nesta quarta-feira (28), o 1º Seminário de Modernização do Sistema de Controle Interno do Município de Nilópolis. Gestores, servidores e controladores municipais foram convidados para participar do evento, na 24a Subseção da OAB, no Centro. Além da secretária municipal de Controle Interno, Danielle Agero, o encontro teve a participação dos consultores de Controle Interno Rafael Consister e Aline de Oliveira.



Danielle Agero afirmou que o objetivo do seminário era apresentar a modernização do Sistema de Controle Interno do Município de Nilópolis com a implantação do modelo de três linhas, implantação das Unidades de Controle Interno Setorial, reorganização da Secretaria de Controle Interno com realização de Auditorias e entrega do Manual de Controle Interno para Gestores.

"Queremos promover o avanço e a modernização do sistema de controle interno em nosso município", explicou a secretária de Controle Interno, antes presidente do Previnil, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis no período de 2017 a 2020.

Danielle Agero é servidora efetiva do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (Previni), bacharel em Direito e formada em Controladoria Empresarial.