O objetivo do encontro foi debater demandas profissionais da área da saúde do município na utilização criteriosa de medicamentos no tratamento de transtornos mentaisDivulgação / PMN

Publicado 29/08/2024 21:55 | Atualizado 29/08/2024 21:56

Nilópolis - 'A Voz Que Precisa Ser Ouvida' foi o tema do 1º Fórum Intersetorial de Saúde Mental de Nilópolis, que ocorreu no auditório do Campus Nilópolis do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Frigorífico. Usuários da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), profissionais e estudantes da área participaram das apresentações e rodas de conversas sobre transtornos graves, os cuidados com uso de medicamentos e os programas promovidos pelo município.



O objetivo do encontro foi debater demandas profissionais da área da saúde do município na utilização criteriosa de medicamentos no tratamento de transtornos mentais e os avanços terapêuticos alcançados nas oficinas de ouvidores de vozes.



A abertura do fórum contou com uma apresentação de poemas de usuários do CAPS II Espaço Vivo. Em seguida, o psiquiatra Guilherme Augusto e a enfermeira Cintia Lacerda abriram a roda de conversa sobre medicalização. A psicóloga Elaine e a apoiadora Nelly de Azeredo falaram sobre a oficina Ouvidores de Vozes. O encerramento do evento ficou por conta do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD II) Novos Tempos, com uma apresentação de músicas compostas pelos próprios usuários.

Atualmente há dois Centros de Atenção Psicossocial que promovem oficinas e rodas de conversas em Nilópolis. O município também conta com o Serviço de Residência Terapêutica, totalizando três casas que atendem pessoas com transtornos mentais graves e persistentes.