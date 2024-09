A pistola apreendida com o suspeito preso na Via Light - Divulgação / PMERJ

A pistola apreendida com o suspeito preso na Via LightDivulgação / PMERJ

Publicado 02/09/2024 14:57

Nilópolis - Um suspeito foi preso com uma pistola 9mm, por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na Via Light, nesta segunda-feira (02), na altura do município de Nilópolis.

Na ação, os agentes faziam um patrulhamento na rodovia estadual quando perceberam dois suspeitos em uma motocicleta. Ao realizar a abordagem, foi encontrada uma pistola calibre 9mm com um dos suspeitos, que acabou preso.

Ele foi conduzido para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis).