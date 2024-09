A iniciativa demonstra o compromisso conjunto de todos os envolvidos em garantir um ambiente escolar mais seguro nos três municípios de cobertura do 20º BPM - Reprodução / 20º BPM

Publicado 05/09/2024 23:33 | Atualizado 05/09/2024 23:34

Baixada Fluminense - O 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita), realizou nesta quarta-feira (04), a Reunião do Conselho Comunitário de Segurança Escolar, dos municípios de Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis. O encontro aconteceu no auditório do Patronato, no Centro, de Nova Iguaçu.



A iniciativa demonstra o compromisso conjunto de todos os envolvidos em garantir um ambiente escolar mais seguro nos três municípios de cobertura do 20º BPM. A união de esforços entre a comunidade escolar, a polícia e os demais parceiros de forma essencial para promover a tranquilidade e a proteção de alunos, professores e funcionários.



Estiveram presentes diversas autoridades, entre elas, compondo a mesa: Coronel PM Olavo, Comandante do 20ºBPM; Tenente PM Barreto, Secretário de Segurança Pública de Nilópolis; 1º Sargento PM Bonfim, representante da Patrulha Escolar; 3º Sargento Tereza, representante do PROERD; Antunes, Comissário de Polícia Civil da 58ªDP (Posse); Jorge Abreu, Inspetor de Polícia da 57ª DP (Nilópolis); Ilma Taranto, representando os Conselhos Tutelares.