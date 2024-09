A mãe foi presa em flagrante por homicídio culposo, mas acabou sendo solta após pagar um salário mínimo de fiança - Divulgação / PCERJ

Publicado 09/09/2024 22:21 | Atualizado 09/09/2024 22:27

Nilópolis - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte da adolescente Lívia Sena Germano, de 16 anos, ocorrida após um tiro acidental disparado pela sua mãe, Camila Sena da Silva, 38 anos, no último sábado (07), durante uma festa familiar, em Nilópolis. De acordo com o padastro da vítima, cabo da Polícia Militar, a mulher brincava com a sua arma, quando ocorreu o disparo que acertou o rosto da jovem, que morreu no local.

A mãe foi presa em flagrante por homicídio culposo e conduzida para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis), mas acabou sendo solta após pagar um salário mínimo de fiança. Ela responderá em liberdade.

A arma do padrastro foi apreendida e passará por perícia policial.