O acusado também responde pelo latrocínio do lutador de MMA Robson da Silva Santos, conhecido como Montanha, que foi baleado em 2021, em Belford RoxoDivulgação / PCERJ

Publicado 09/09/2024 21:27

Nilópolis - Um homem acusado de tentativa de latrocínio (roubo, seguido de morte) foi preso por policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), com apoio de policiais militares do 20º BPM (Mesquita), nesta segunda-feira (09), no bairro Novo Horizonte, em Nilópolis.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu em dezembro de 2021, quando o acusado tentou roubar uma vítima que havia acabado de sair de uma agência bancária. Um policial civil estava no local e reagiu ao assalto. A vítima foi baleada pelo criminoso, que posteriormente foi identificado. O caso ocorreu em Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O acusado dos disparos também responde pelo latrocínio do lutador de MMA Robson da Silva Santos, conhecido como Montanha, que foi baleado também em 2021, em Belford Roxo.

O preso ainda possui três anotações criminais por latrocínio e uma por porte ilegal de arma de fogo.