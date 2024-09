O debate Eu Escuto Você, foi em forma de um bate-papo com psicólogas, assistentes sociais, professoras, grupos e especialistas sobre o assunto - Divulgação / PMN

O debate Eu Escuto Você, foi em forma de um bate-papo com psicólogas, assistentes sociais, professoras, grupos e especialistas sobre o assuntoDivulgação / PMN

Publicado 10/09/2024 22:05

Nilópolis - Abraços e carinhos não faltaram em mais uma edição de 'Eu Escuto Você', nesta terça-feira (10), em Nilópolis, no encontro de conscientização sobre a depressão e a realidade do suicídio no Brasil e no mundo no mês Setembro Amarelo. O objetivo da campanha realizada pelo Shoppping Nilópolis Square é alertar e esclarecer a população a respeito desses temas. O evento contou com o apoio da Prefeitura de Nilópolis.



O debate "Eu Escuto Você", em forma de um bate-papo com psicólogas, assistentes sociais, professoras, grupos e especialistas sobre o assunto, ocorreu na praça de alimentação do Shopping. Foram distribuídos laços e informativos com orientação sobre o assunto em todos os pisos do centro comercial. Além disso, foi colocada uma caixa do desabafo, cuja finalidade é ser abastecida de cartas com desabafos.



Atuando na assistência social há cinco anos, Juliana Carlota contou que já passou pela depressão após sofrer bullying durante anos. Ela buscou ajuda 20 anos depois. Durante a palestra, Juliana destacou a importância de verbalizar os sentimentos para um profissional, um familiar ou até um amigo.



Sementes de Girassol foram entregues às participantes pela psicóloga Rosane Vidiello. "A semente de girassol está sempre buscando a luz. Que esta semana represente para a gente a busca da luz. Tudo precisa de um carinho e cultivo."

Foram distribuídos laços e informativos com orientação sobre o Setembro Amarelo. Além disso, foi colocada uma caixa do desabafo, cuja finalidade é ser abastecida de cartas com desabafos Divulgação / PMN



Em seguida se formou um coral na praça de alimentação, quando a psicóloga Cláudia Bomfim pediu para que todas levantassem e cantassem as músicas 'É preciso saber viver', de Titãs, e 'O Que É, o Que É?', de Gonzaguinha. Abraços e frases de incentivo foram ditas entre as participantes.



Além da parceria com a Casa da Mulher Nilopolitana, também participou o grupo Abração Solidário, o Instituto Kairós de Ensino, a secretaria municipal de Desenvolvimento Social, o Conselho Tutelar, a Diretoria de Proteção Especial e o CREAS. Em seguida se formou um coral na praça de alimentação, quando a psicóloga Cláudia Bomfim pediu para que todas levantassem e cantassem as músicas 'É preciso saber viver', de Titãs, e 'O Que É, o Que É?', de Gonzaguinha. Abraços e frases de incentivo foram ditas entre as participantes.Além da parceria com a Casa da Mulher Nilopolitana, também participou o grupo Abração Solidário, o Instituto Kairós de Ensino, a secretaria municipal de Desenvolvimento Social, o Conselho Tutelar, a Diretoria de Proteção Especial e o CREAS.