Implementada no ano de 2017, a atividade visa levar informação sobre violência doméstica e familiar para todos os alunos da rede municipal - Divulgação / PMN

Publicado 13/09/2024 16:44 | Atualizado 13/09/2024 16:48

Nilópolis - Conscientizar jovens sobre a prevenção à violência doméstica e familiar faz parte da educação nilopolitana. Na última quarta-feira (11), alunos do segundo segmento do ensino fundamental do colégio Vereador Orlando Hungria participaram de dinâmicas realizadas pelo Centro de Referência e Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar, por meio do projeto 'Casa da Mulher Vai à Escola'.

Implementada no ano de 2017, a atividade visa levar informação sobre violência doméstica e familiar para todos os alunos da rede municipal. Durante uma hora são realizadas atividades interativas com os estudantes, incluindo aula sobre todas as formas de violência, além da entrega de panfletos informativos. Caso o participante apresente queixa, a Casa da Mulher entra em ação para identificar uma maneira de intervenção.

Durante a dinâmica, a assistente social Simone Cristina de Abreu apresentou uma dinâmica desenvolvida por ela, buscando garantir a participação de todos para um melhor entendimento sobre a importância do projeto.

"Acredito veementemente que a educação é a transformação para melhorar a cada dia a sociedade em que vivemos. A melhor forma de enfrentamento à violência contra a mulher se inicia na escola, pois gradativamente vai se rompendo com a cultura do patriarcado e a desigualdade entre gêneros. A escola é a base de tudo", disse a superintendente dos Direitos da Mulher, professora Nilcéa Clara Cardoso.

Para mais informações sobre palestras, cursos e eventos da Casa da Mulher Nilopolitana, ligue para o número de telefone 2691-6887 ou compareça à sede, localizada na rua Antônio João Mendonça, n.º65, Centro.