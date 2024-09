Foi constatado que embora a motocicleta não tivesse registro de roubo, o motor era de um veículo roubado - Divulgação / 20º BPM

Publicado 17/09/2024 23:26

Nilópolis - Uma motocicleta adulterada (Honda CG Preta) foi recuperada por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), nesta terça-feira (17), na Avenida Getúlio de Moura, em Nilópolis. A ação contou com apoio de agentes do Detran-RJ, que identificaram sinais de adulteração no veículo.

Durante a abordagem, foi constatado que embora a motocicleta não tivesse registro de roubo, o motor era de um veículo roubado.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).