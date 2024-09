Segundo as investigações, o criminoso integrava o tráfico de drogas na Comunidade da Pedreira - Divulgação / Pcerj

Segundo as investigações, o criminoso integrava o tráfico de drogas na Comunidade da PedreiraDivulgação / Pcerj

Publicado 17/09/2024 23:05

Nilópolis - Um homem condenado por associação com o tráfico de drogas, foi preso por policiais civis da 57ª DP (Nilópolis), nesta segunda-feira (16), no bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



Segundo as investigações, o criminoso integrava o tráfico de drogas na Comunidade da Pedreira.

Ele foi detido e conduzido à delegacia. Contra ele, os policiais civis cumpriram um mandado de prisão condenatória pelo crime.