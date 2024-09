Jorge Marão Filho (camisa amarela), ao lado prefeito Abraãozinho, em recente evento da Prefeitura de Nilópolis - Divulgação / PMN

Jorge Marão Filho (camisa amarela), ao lado prefeito Abraãozinho, em recente evento da Prefeitura de NilópolisDivulgação / PMN

Publicado 14/09/2024 18:03

Nilópolis - Morreu nesta sexta-feira (13), o comerciante Jorge Marão Filho, de 80 anos. Ele foi fundador e era atual presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Nilópolis (Sincovanil) e membro do Rotary Club. Jorge Marão Filho morreu devido a complicações no tratamento de esôfago. Era proprietário do Armarinho Estrela Dalva, localizado há décadas na Estrada Mirandela, no Centro, de Nilópolis.

Durante sua vida engajou-se em campanhas junto à Prefeitura de Nilópolis, como vacinação infantil, e apoiou e produziu eventos culturais. Era pai do artista Marcelo Marão, internacionalmente conhecido por seus trabalhos com animação.



Quando Marcelo decidiu concorrer em festivais com o curta-metragem de animação ‘Cebolas São Azuis’, apresentado como trabalho de conclusão no curso na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jorge Marão o ajudou a buscar patrocínio e apoios. Ele tinha grande orgulho da trajetória de Marcelo, fundador da Associação Brasileira de Cinema de Animação.



O corpo de Jorge Marão será velado neste domingo (15), no Velório Jardim Avelino, no bairro de mesmo nome, em São Paulo, das 13h às 17h. A cerimônia de cremação será realizada no Crematório Vila Alpina, no bairro de mesmo nome. Quem quiser mandar flores ou coroas poderá ligar para o WhatsApp (11) 96592-6122.