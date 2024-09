O Poupa Tempo RJ estará até a próxima sexta-feira (20) no Shopping Nilópolis Square - Divulgação

Publicado 16/09/2024 23:23 | Atualizado 16/09/2024 23:25

Nilópolis - O Shopping Nilópolis Square deu o pontapé inicial para Semana do Cliente nesta segunda-feira (16). Até a próxima sexta (20), o espaço no Centro, de Nilópolis, contará a presença do Poupa Tempo RJ para os nilopolitanos providenciarem uma série de documentos, além de contar com descontos exclusivos e ações interativas, oferecendo diversos serviços em um só lugar.

O Shopping Nilópolis Square, em parceria com o Poupa Tempo RJ, disponibilizará no 2º piso, das 10h às 16h, um serviço digital que visa facilitar o acesso à cidadania. Entre os serviços oferecidos, estão:

- RG/CPF/Título e Benefícios: Agendamento da 1ª e 2ª via da Carteira de Identidade Nacional, emissão da 2ª via do Título de Eleitor, alteração de dados cadastrais no CPF, solicitação do Vale-social e renovação do Vale-social.

- Veículos/Habilitação/Outros: Emissão da 2ª via do Renach, consulta de processos e documentação de veículos, emissão do CRLV digital e outras facilidades.

- Trabalho e Educação: Emissão de passaporte, atendimento preliminar PROCON, solicitação de certificado ENCCEJA, consulta da situação do aluno ENEM/ENCCEJA, emissão de resultado parcial e mais.

Nesta segunda-feira (16), os primeiros clientes que visitaram o stand promocional e seguiram as redes sociais do shopping foram presenteados com uma casquinha gratuita do Burger King e estouraram balões premiados, ganhando brindes exclusivos e cupons de desconto nas lojas participantes. As ações ocorrerão nos seguintes horários: 11h às 12h, 14h às 15h e 17h às 18h. Os brindes são limitados.