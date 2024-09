A motocicleta apreendida no registro da ocorrência policial na 57ª DP - Divulgação / PMERJ

A motocicleta apreendida no registro da ocorrência policial na 57ª DPDivulgação / PMERJ

Publicado 15/09/2024 10:04

Nilópolis - Dois suspeitos foram presos por policiais militares do 20° BPM (Mesquita) com uma motocicleta sem documentação, no bairro Cabuis, na tarde deste sábado (14), em Nilópolis. Na ação, a dupla foi abordada pelos agentes e não portavam os documentos da motocicleta. Ao investigar o veículo, foi constatato que ela pertencia a outra pessoa.

Como o proprietário não compareceu à delegacia, a motocicleta foi apreendida, junto com o celular de um dos suspeitos, que estava utilizando o aparelho para passar informações sobre operações policiais.



Os dois indivíduos foram conduzidos presos para o registro da ocorrêcia policial na 57ª DP (Nilópolis) e autuados por receptação, sendo liberados na sequência.