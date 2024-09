O carro roubado recuperado pelos policiais militares do 20º BPM - Divulgação / 20º BPM

O carro roubado recuperado pelos policiais militares do 20º BPMDivulgação / 20º BPM

Publicado 21/09/2024 13:15

Nilópolis - Um suspeito foi preso e um carro roubado foi recuperado (Ford KA Preto), por policiais militares do 20º BPM (Mesquita), após uma troca de tiros na madrugada deste sábado (21), na Via Light, na altura do município de Nilópolis.

Na ação, os agentes do DPO Chatuba, com apoio do veículo blindado, fizeram a abordagem ao veículo identificado como roubado. O ocupante do carro disparou com arma de fogo contra os policiais militares, que tiveram que reagir. Na sequência, o suspeito perdeu o controle do carro.

Ele acabou preso, e foi levado para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis), onde foi autuado por roubo.