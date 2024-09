Os jogadores do Nova Cidade estão prontos para a estreia no Cariocão da Série B1 - Divulgação / EC Nova Cidade

Publicado 20/09/2024 18:01

Nilópolis – O Esporte Clube Nova Cidade estreia, neste sábado (21), no Campeonato Carioca da Série B1. O representante de Nilópolis na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), faz o clássico da Baixada Fluminense, contra o Artsul, fora de casa, às 15h, no Estádio Nivaldo Pereira, no bairro de Austin, em Nova Iguaçu.



O Quero-Quero será comandado pelo treinador Maicon Pinheiro na busca pelo acesso à Série A2 do Campeonato Carioca.



O Nova Cidade tenta reviver seus melhores momentos na história do futebol carioca. Em 1988, conseguiu o acesso à elite do futebol carioca, sendo o segundo time da Baixada Fluminense a disputar a primeira divisão do Estado. O primeiro clube da região foi o Mesquita. O Quero-Quero permaneceu na Primeirona nos anos de 1989 e 1990.

