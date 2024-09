Para promover a preservação do meio ambiente e incentivar as futuras gerações a cuidar do planeta, a Secretaria de Meio Ambiente realizou a atividade no Bosque do Amanhã - Divulgação / PMN

Para promover a preservação do meio ambiente e incentivar as futuras gerações a cuidar do planeta, a Secretaria de Meio Ambiente realizou a atividade no Bosque do AmanhãDivulgação / PMN

Publicado 22/09/2024 12:08 | Atualizado 22/09/2024 12:09

Nilópolis - O Bosque do Amanhã, no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão, em Nilópolis, ganhou mais vida na última sexta-feira (20). Em comemoração ao Dia Mundial da Árvore, celebrado neste sábado (21), 130 estudantes, educadores e autoridades plantaram espécies nativas da Mata Atlântica.



Para promover a preservação do meio ambiente e incentivar as futuras gerações a cuidar do planeta, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou a atividade no Bosque do Amanhã, com plantio e conversas sobre a importância da árvore para o planeta.

130 estudantes, educadores e autoridades plantaram espécies nativas da Mata Atlântica Divulgação / PMN



O plantio de Ipê e pau-brasil, espécies nativas da região, animou os alunos e educadores das escolas municipais Paul Harris e Celso Duarte, do colégio Bellinato e das escolas estaduais Ubiratan e Mário Campos.



Bosque do Amanhã



De uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e a CEDAE, nasceu o Bosque do Amanhã. A área, localizada no Parque Natural do Gericinó, conta com mais de 1.000 mudas nativas da Mata Atlântica. O intuito é que somente crianças possam plantar no espaço. O plantio de Ipê e pau-brasil, espécies nativas da região, animou os alunos e educadores das escolas municipais Paul Harris e Celso Duarte, do colégio Bellinato e das escolas estaduais Ubiratan e Mário Campos.De uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e a CEDAE, nasceu o Bosque do Amanhã. A área, localizada no Parque Natural do Gericinó, conta com mais de 1.000 mudas nativas da Mata Atlântica. O intuito é que somente crianças possam plantar no espaço.

De uma parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente e a CEDAE, nasceu o Bosque do Amanhã, no Parque Natural do Gericinó, conta com mais de 1.000 mudas nativas da Mata Atlântica. O intuito é que somente crianças possam plantar no espaço Divulgação / PMN



Quem acompanhou de perto a ação foi o secretário de Meio Ambiente, Dean Senra, o presidente do Fundo Municipal do Ambiente, Eduardo Maruche e a subsecretária da pasta, Raquel Rossi. Quem acompanhou de perto a ação foi o secretário de Meio Ambiente, Dean Senra, o presidente do Fundo Municipal do Ambiente, Eduardo Maruche e a subsecretária da pasta, Raquel Rossi.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizou a atividade no Bosque do Amanhã, com plantio e conversas sobre a importância da árvore para o planeta Divulgação / PMN



“Preservar árvores é um ato de amor à natureza e à vida. Árvores são os pulmões da Terra. Plantar uma árvore é plantar esperança para as gerações futuras. A preservação das árvores é um legado que deixamos para nossos filhos”, salientou Dean Senra. “Preservar árvores é um ato de amor à natureza e à vida. Árvores são os pulmões da Terra. Plantar uma árvore é plantar esperança para as gerações futuras. A preservação das árvores é um legado que deixamos para nossos filhos”, salientou Dean Senra.