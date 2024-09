O objetivo é conscientizar a população e os motoristas sobre os riscos que se corre quando não se obedece à sinalização nesses trechos da malha ferroviária - Divulgação / Supervia

O objetivo é conscientizar a população e os motoristas sobre os riscos que se corre quando não se obedece à sinalização nesses trechos da malha ferroviáriaDivulgação / Supervia

Publicado 24/09/2024 20:30

Rio - Para conscientizar pedestres e motoristas sobre a necessidade de respeito às normas de segurança, a Supervia iniciou, nesta terça-feira (24), a 13ª edição da Campanha de Segurança nas Passagens em Nível (cruzamentos oficiais entre rodovias e a malha ferroviária). O objetivo é conscientizar a população e os motoristas sobre os riscos que se corre quando não se obedece à sinalização nesses trechos.

Até o dia 24 de outubro, haverá distribuição de panfletos nas passagens em nível, estações e praças por promotores que também estarão disponíveis para conversar com a população e alertar para a necessidade de respeito às normas de segurança. Carros de som também estarão nas diversas regiões próximas à linha férrea para a ação educativa.

Nesta primeira semana, os promotores e carros de som estarão em Duque de Caxias e Magé, na Baixada Fluminense. A campanha vai se concentrar nos locais atendendo pontos dos ramais Saracuruna, Belford Roxo, Japeri e nas extensões Vila Inhomirim, Guapimirim e Paracambi. Atualmente, a SuperVia conta com 36 passagens em nível regulares ao longo dos 270 quilômetros da malha ferroviária.

Todas as passagens regulares da SuperVia são sinalizadas de acordo com as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que prevê a instalação da Cruz de Santo André. Se não houver sinalização, aquela passagem em nível é irregular.

Infração gravíssima sobre os trilhos

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9503/97), os trens têm preferência de passagem sobre os demais veículos. Além disso, o ato de deixar de parar o veículo antes de atravessar a linha férrea é considerado como uma infração gravíssima, sujeita a aplicação de multa. Por isso os motoristas e os pedestres devem parar, olhar e escutar antes de atravessar a via férrea.

A campanha da SuperVia vem se somar aos esforços feitos por órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, que organizam até 25 de setembro a Semana Nacional de Trânsito, conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A iniciativa é feita ao longo do ano, mas com maior ênfase neste mês.