Essas reuniões ocorrem mensalmente, ajudando a fortalecer as ações conjuntas e visando um trabalho cada vez mais eficiente no combate à criminalidade - Divulgação / 20º BPM

Publicado 25/09/2024 21:03 | Atualizado 25/09/2024 21:06

Nilópolis - Na noite desta terça-feira (24), na OAB de Nilópolis, foi realizada mais uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança do 20º Batalhão de Polícia Militar (Mesquita). A iniciativa é um espaço crucial para debater e alinhar medidas em prol da segurança pública da cidade.

Essas reuniões ocorrem mensalmente, e é fundamental que a comunidade compareça e participe, ajudando a fortalecer as ações conjuntas e visando um trabalho cada vez mais eficiente no combate à criminalidade e promoção da ordem no município.

A mesa foi composta por João Diniz, Presidente do Conselho, pelo Major Rafael, Subcomandante do 20º BPM, pelo Capitão PM Paulo Vitor, Comandante da 2ªCIA, pelo Tenente PM Barreto, Secretário de Segurança Publica de Nilópolis e pelo Tenente PM Barros, Comandante do Projeto Segurança Presente de Nilópolis.

Na ocasião, foi discutida a Segurança Pública de Nilópolis, onde foram traçadas soluções conjuntas dos poderes públicos e da sociedade, a fim de entregar um serviço de qualidade para o cidadão nilopolitano.