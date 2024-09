A prisão ocorreu após informações de inteligência da 12º DP em Paciência, na Zona Oeste. O comparsa do acusado no homicídio do PM já havia sido preso em 2017 - Divulgação / PCERJ

Publicado 25/09/2024 16:40

Rio - Um homem condenado pelo homicídio de um policial militar, em Nilópolis, foi preso por policiais civis da 12ª DP (Copacabana), nesta terça-feira (24), no bairro de Paciência, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima, Paulo Roberto Oliveira da Costa, foi morto em outubro de 2016.

Na ocasião, os criminosos utilizaram um carro, que haviam roubado momentos antes, e passaram atirando em direção à vítima que estava de folga, em um bar com amigos. Uma segunda pessoa também ficou ferida. Paulo Roberto chegou a ser socorrido, mas não resistiu.



A prisão, ocorreu após informações de Inteligência da 12ª DP. O comparsa do acusado no homicídio do PM já havia sido preso em 2017.