Publicado 28/09/2024 23:57 | Atualizado 29/09/2024 00:04

Nilópolis – Um homem foragido da Justiça por tráfico de drogas, foi preso na noite deste sábado (28), em ação conjunta dos policiais militares da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) Nilópolis e da Guarda Civil Municipal, na Rua Antônio João Mendonça, que liga o Centro ao bairro Nova Cidade.



Deivid Junior Machado foi preso pelos agentes durante um patrulhamento pela via, quando policiais militares e guardas civis municipais se depararam com um cidadão em atitude suspeita, que tentou fugir quando foi dado ordem de parada. Na consulta da documentação do suspeito, foi localizado um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Deivid Junior Machado foi conduzido preso para o registro da ocorrência policial na 57ª DP, e posteriormente para a 54ª DP (Belford Roxo), onde ficará a disposição da Justiça.

