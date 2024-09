A celebração deste ano foi diferente, com uma sessão solene na Câmara Municipal promovida pela prefeitura de Nilópolis em parceria com a Câmara de Vereadores - Giulia Nascimento / PMN

Publicado 26/09/2024 16:54 | Atualizado 26/09/2024 16:58

Nilópolis - A manhã desta terça-feira (24), foi marcada de homenagens ao Dia do Agente de Trânsito e com a entrega de certificados para os profissionais que concluíram o curso 'Educação para o Trânsito na Contemporaneidade'. A celebração deste ano foi diferente, com uma sessão solene na Câmara Municipal de Nilópolis, promovida pela Prefeitura de Nilópolis em parceria com a Câmara de Vereadores. Agentes de São João de Meriti, Magé, Mesquita, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro participaram.



Capacitar os agentes de trânsito da cidade está na lista de prioridades da Secretaria de Transporte da Prefeiturade Nilópolis. O curso, promovido de forma híbrida, foi voltado para o contexto da segurança no trânsito, legislação de trânsito, a perspectiva do cuidado na educação para o trânsito e a educação para o trânsito na contemporaneidade.

Entre os homenageados estava Eliane Oliveira, viúva do Carlos Henrique da Silva Barbosa, um agente de trânsito que prestou serviços à cidade durante 19 anos Giulia Nascimento / PMN

O evento contou com a presença do secretário municipal de Transporte, Ricardo Galego, da secretária de Controle Interno, Danielle Vilas Boas Agero, do vereador Alvinho, do vereador Leandro Hungria, do ex-vereador Jorge Nei e do vereador do município de Magé, Beto do DP.Além deles, também participaram o agente de trânsito e coordenador do Núcleo de Educação para o Trânsito, Nilton Marques, o secretário-geral da OAB, Dr. Marcos Antonio da Conceição, o secretário de Segurança Pública Tenente Rômulo Barreto, o coordenador do Segurança Presente, João Vitor de Barros, o advogado especialista em trânsito Dr. José Walter de Oliveira e o conselheiro da Cetran RJ, Delfim da Silva Neto.Entre os homenageados estava Eliane Oliveira, viúva do Carlos Henrique da Silva Barbosa, um agente de trânsito que prestou serviços à cidade durante 19 anos. Emocionada, recebeu o certificado In Memoriam pelas mãos do secretário Ricardo Galego.O agente de trânsito e atualmente presidente da Academia Mageense de Letras, Ailson Cardoso, do município de Magé, destacou a importância da profissão. "O guarda é um agente, defensor cidadão, é um símbolo brasileiro, orgulho de nosso brasão. Cumprir as leis com amor, respeito e lealdade, defendendo as leis de nossa cidade. Na rua, no trânsito, em qualquer lugar, a justiça sendo a lei e o conceito que a Guarda vai sempre honrar com dignidade e respeito, com bravura de soldados."