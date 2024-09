Na terça-feira (01), o aprendizado continua de Dança de Zumba, ministrado pela professora Priscila Bonácio, a partir das 11h, na praça de alimentação - Divulgação

Na terça-feira (01), o aprendizado continua de Dança de Zumba, ministrado pela professora Priscila Bonácio, a partir das 11h, na praça de alimentaçãoDivulgação

Publicado 27/09/2024 23:04

Nilópolis - O Shopping Nilópolis Square promove até a próxima terça-feira (01), o Silver Week, uma ação especial dedicada à geração prateada. Este evento exclusivo traz uma programação rica em descontos, oficinas, atrações e aulões que celebram e valorizam a experiência e vitalidade da comunidade mais madura.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Shopping Nilópolis Square, adere à campanha Silver Week, promovida pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), em parceria com o Fórum Longevidade e a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). A iniciativa, que visa impulsionar o consumidor sênior na economia brasileira, e reúne diversas atividades para o público longevo, buscando estimular o calendário do varejo com ações especiais para pessoas com mais de 50 anos.

Até o dia 4 de outubro, ação social do Poupa tempo Rj, com várias consultas, isenções e agendamento de documentações, no 1 piso do shopping Divulgação

A Silver Week é uma oportunidade única para todos os membros da geração prateada se reunirem e aproveitarem atividades que promovem saúde, bem-estar e diversão. A programação inclui: Atrações diversificadas gratuitas: Aulões de dança, apresentações culturais e atividades de saúde, como verificação de pressão e testes de glicose, realizados pelo Laboratório Wafa.



Do dia 30 de Setembro a 4 de outubro, ação social do Poupa tempo Rj, com várias consultas, isenções e agendamento de documentações, localização no 1 piso do shopping próximo as escadas rolantes.



Na terça-feira (01), o aprendizado continua de Dança de Zumba, ministrado pela professora Priscila Bonácio, a partir das 11h, na praça de alimentação, já no segundo piso acontece verificação de pressão arterial e teste de glicose, parceria do laboratório Wafa e Exposição de Artesanato e Oficina de Boneca Baiana peso de papel, das 11h às 13h, vagas limitadas. A tarde das 17h ás 18h, aulão de Carimbó, com apresentação do grupo Estrelas do Carimbo de Nilópolis.

No dia 01 de Outubro, a partir das 11h, na praça de alimentação, já no segundo piso acontece verificação de pressão arterial e teste de glicose Divulgação



Serviço: SILVER WEEK: A ECONOMIA PRATEADA EM FOCO NO NILÓPOLIS SQUARE!



Dias: 27 de setembro a 1 de outubro de 2024



Horários: 11 ás 13h e 16h ás 18h



Onde: praça de alimentação e 2 Piso



Evento Gratuito



Endereço: Rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, 100 - Centro, Nilópolis



Telefone: 2792-0608



Dias: 27 de setembro a 1 de outubro de 2024Horários: 11 ás 13h e 16h ás 18hOnde: praça de alimentação e 2 PisoEvento GratuitoEndereço: Rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, 100 - Centro, NilópolisTelefone: 2792-0608