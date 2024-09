O Nova Cidade tem importante confronto contra o Belford Roxo jogando em casa - Divulgação

Publicado 27/09/2024 23:31 | Atualizado 27/09/2024 23:33

Nilópolis - O Esporte Clube Nova Cidade encara a Sociedade Esportiva Belford Roxo, neste sábado (28), às 15h, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis, em busca da primeira vitória no Campeonato Carioca da Série B1.

O Quero-Quero na rodada inicial da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) ficou no empate em 1 a 1 com o Artsul, fora de casa.

A partida é válida pela segunda rodada da Série B1 do Campeonato Carioca.