O Nova Cidade (branco) não resistiu ao time do Maricá na Região Metropolitana do RioFoto: João Vitor Silvo

Publicado 01/10/2024 16:34

Nilópolis – A passagem dos jovens times do Esporte Clube Nova Cidade Sub-15 e Sub-17 pela Região Metropolitana do Rio de Janeiro não foi boa no último domingo (29). As duas categorias foram goleadas pelo Maricá Esporte, pela 9ª rodada do Campeonato Carioca A2, no Estádio Municipal João Saldanha, no bairro maricaense de Cordeirinho.

No sub-15, o Quero-Quero foi goleado por 5 a 0. Já o sub-17, os nilopolitanos também foram superados, desta vez por 4 a 1.

Falta apenas uma rodada para o término da fase classificatória, e o Nova Cidade não tem mais chances de classificação às quartas de final nas duas categorias, na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).