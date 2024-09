A partida foi bastante movimentada, com os belforrenxes ficando duas vezes na frente do marcador, mas os nilopolitanos conseguiram buscar o empate - William Davoli / SEBR

A partida foi bastante movimentada, com os belforrenxes ficando duas vezes na frente do marcador, mas os nilopolitanos conseguiram buscar o empateWilliam Davoli / SEBR

Publicado 29/09/2024 21:29

Nilópolis – O Clássico da Baixada Fluminense entre Esporte Clube Nova Cidade e Sociedade Esportiva Belford Roxo, terminou empatado em 2 a 2, pela segunda rodada do Campeonato Carioca da Série B1, neste sábado (28), no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis.



A partida foi bastante movimentada com os belforrenxes ficando duas vezes na frente do marcador, mas o Quero-Quero conseguiu buscar o empate. GB e Renan marcaram os gols do Belford Roxo, enquanto Robert e Thayson fizeram para o time de Nilópolis.

Mesmo com um corte na cabeça, o zagueiro Renan voltou pro jogo e marcou o segundo gol do Belford Roxo William Davoli / SEBR



As duas equipes da Baixada Fluminense ainda não venceram na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) acumulando dois empates cada equipe no turno da Série B1 (Taça Corcovado). As duas equipes da Baixada Fluminense ainda não venceram na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) acumulando dois empates cada equipe no turno da Série B1 (Taça Corcovado).

Classificação - Campeonato Carioca Série B1 - 2024 Divulgação / Ferj



Na próxima rodada, o Belford Roxo recebe o Pérolas Negras na sexta-feira (04), às 15h, no Estádio Nélio Gomes. No sábado (05), o Nova Cidade enfrenta o São Gonçalo, no Estádio De Los Lários, às 15h, no Distrito de Xerém, em Duque de Caxias. Na próxima rodada, o Belford Roxo recebe o Pérolas Negras na sexta-feira (04), às 15h, no Estádio Nélio Gomes. No sábado (05), o Nova Cidade enfrenta o São Gonçalo, no Estádio De Los Lários, às 15h, no Distrito de Xerém, em Duque de Caxias.