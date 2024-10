A ocorrência policial com a pistola e as munições apreendidas foi registrada na 57ª DP - Divulgação / 20º BPM

A ocorrência policial com a pistola e as munições apreendidas foi registrada na 57ª DPDivulgação / 20º BPM

Publicado 02/10/2024 22:09

Nilópolis - Um suspeito em uma motocicleta (Yamaza Fazer), foi preso pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na Via Light, na altura do município de Nilópolis, na noite desta quarta-feira (02). Na abordagem, o suspeito estava na moto com outro ocupante, e com ele, os agentes apreenderam uma pistola calibre 9mm e dois carrregadores com 30 munições intactas.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).