Os jogadores do Nova Cidade terão um difícil confronto contra o São Gonçalo, fora de casaDivulgação

Publicado 04/10/2024 16:37 | Atualizado 04/10/2024 16:38

Nilópolis - O Esporte Clube Nova Cidade encara o São Gonçalo, neste sábado (05), às 15h, no Estádio De Los Lários, no Distrito de Xerém, em Duque de Caxias, em busca da primeira vitória no Campeonato Carioca da Série B1. O Quero-Quero acumula dois empates nas duas rodadas iniciais da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O Nova Cidade na primeira rodada, empatou em 1 a 1 com o Artsul fora de casa, e na sequência nova igualdade no marcador por 2 a 2, contra o Belford Roxo, sob seus domínios.

Classificação - Campeonato Carioca - Série B1 Divulgação / Ferj