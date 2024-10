A atividade será realizada no Complexo Cultural Mário Marques, de 16 de outubro a 06 de novembro de 2024 (às quartas-feiras) - Divulgação

A atividade será realizada no Complexo Cultural Mário Marques, de 16 de outubro a 06 de novembro de 2024 (às quartas-feiras)Divulgação

Publicado 03/10/2024 23:50 | Atualizado 03/10/2024 23:56

Baixada Fluminense - O curso “Guerrilha Cultural: Introdução à Captação para Jovens Produtores” prorrogou suas inscrições gratuitas para jovens de 18 a 25 anos, até o dia 10 de outubro. A iniciativa é voltada para a Captação de Recursos destinados a ações culturais para jovens produtores moradores da Baixada Fluminense. A formação oferece conteúdos como: identificação de formas de captação e de recursos, prática de acesso a plataformas de transparência, introdução ao marketing cultural e negociações, introdução a elaboração de projetos, monitoramento e metrificação, impacto social e ambiental e prestação de contas.





https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAHVGx2dx8rbadHeyZCMOXtEIaXdrrDHV-uOxWzni43iOzgw/viewform As inscrições prorrogadas podem ser efetuadas via formulário disponível nas redes sociais da produtora responsável pela idealização dos encontros, a Kaipora Soluções Culturais, através do link:

A Atividade será realizada no Complexo Cultural Mário Marques, de 16 de outubro a 06 de novembro, (às quartas-feiras), em Nova Iguaçu. As aulas serão ministradas por produtoras culturais, todas atuantes na Baixada Fluminense, que serão as facilitadoras das aulas deste curso, são elas: Hilca Bueno (idealizadora do projeto), Liz Córdova, Rebeca Brandão, Ana Paula Gualberto e Ana Luísa Lima - professora efetiva no curso de Bacharelado em Produção Cultural do Instituto Federal do Rio de Janeiro.

As inscrições podem ser efetuadas até o dia 10 de Outubro via formulário disponível nas redes sociais da produtora a Kaipora Soluções Culturais Divulgação



De acordo com a idealizadora do projeto, Hilca Bueno, o curso surge na ideia de disseminar e facilitar o aprendizado em relação à Nova Legislação de Fomento à Cultura de 2023, através de linguagem simples e acessível, garantindo uma experiência mais igualitária. "A ideia é construir um ambiente de trocas em que possamos compartilhar experiências e técnicas, no território da Baixada Fluminense, para aproveitar esse momento como uma janela de oportunidades no campo da cultura no Brasil. Estamos adotando medidas de acessibilidade para o público tanto no material utilizado nas aulas, quanto na preparação das profissionais que vão ministrar os encontros'', destaca a responsável pela produtora Kaipora.



Ao todo, são mais de 150 vagas disponíveis e 30 alunos em situação de vulnerabilidade terão acesso à uma ajuda de custo com deslocamento e alimentação. Pessoas acima dos 25 anos interessadas em participar da formação também poderão se inscrever. De acordo com a idealizadora do projeto, Hilca Bueno, o curso surge na ideia de disseminar e facilitar o aprendizado em relação à Nova Legislação de Fomento à Cultura de 2023, através de linguagem simples e acessível, garantindo uma experiência mais igualitária. "A ideia é construir um ambiente de trocas em que possamos compartilhar experiências e técnicas, no território da Baixada Fluminense, para aproveitar esse momento como uma janela de oportunidades no campo da cultura no Brasil. Estamos adotando medidas de acessibilidade para o público tanto no material utilizado nas aulas, quanto na preparação das profissionais que vão ministrar os encontros'', destaca a responsável pela produtora Kaipora.Ao todo, são mais de 150 vagas disponíveis e 30 alunos em situação de vulnerabilidade terão acesso à uma ajuda de custo com deslocamento e alimentação. Pessoas acima dos 25 anos interessadas em participar da formação também poderão se inscrever.

De acordo com a idealizadora do projeto, Hilca Bueno, o curso surge na ideia de disseminar e facilitar o aprendizado em relação à Nova Legislação de Fomento à Cultura de 2023 Divulgação



O Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, apresentam o projeto "Guerrilha Cultural: Introdução à Captação para Jovens Produtores". O Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo, apresentam o projeto "Guerrilha Cultural: Introdução à Captação para Jovens Produtores".

Ana Luísa Lima, professora efetiva no curso de Bacharelado em Produção Cultural do Instituto Federal do Rio de Janeiro, será uma das ministradoras do curso Divulgação



Para outras informações acesse: Para outras informações acesse: https://www.instagram.com/kaiporasolucoes/