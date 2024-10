Agentes da Secretaria Municipal de Transportes estarão coordenando o trânsito em Nilópolis no dia das eleições, neste domingo (06) - Divulgação /PMN

Nilópolis - No próximo domingo (06), ocorrerá a eleição municipal. A Secretaria de Transporte de Nilópolis irá interditar algumas ruas a partir deste sábado (05), para garantir a segurança das vias, que serão liberadas no domingo, às 22h.

No sábado (05), a partir das 6h, haverá mão dupla na Rua João Pessoa, com o trecho e direção na Rua Pedro Álvares Cabral para a Rua Mário de Araújo. Será proibido o estacionamento de veículos em ambos os lados da Rua Pedro Álvares Cabral, no trecho entre as ruas João Pessoa e Getúlio Vargas, a partir das 0h de sábado até às 22h de domingo.

Além disso, será adotado a mão única de direção na Rua Mário de Araújo, no trecho e direção da Rua João Pessoa para a Rua Getúlio Vargas, a partir do sábado, 6h, até o domingo, às 22h.

Confira as ruas que serão interditadas a partir de sábado (05), 6h, até o domingo (06), 22h.

- Rua Pedro Álvares Cabral, no trecho da Rua João Pessoa até a Rua Getúlio Vargas.

- Rua Tancredo Lopes, no trecho da Rua Pedro Álvares Cabral até a Rua Mário de Araújo.

- Rua São Luiz, no trecho da Rua Pedro Álvares Cabral até a Rua Mário de Araújo.

- Toda a extensão da Travessa Machado de Assis, Rua Manuel Luis Pereira e Travessa Manoel Barbosa.

Os moradores destas vias terão acesso liberado mediante a apresentação do comprovante de residência, entretanto não poderão manter seus veículos automotores estacionados de modo a prejudicar o livre trânsito dos veículos a serviço da Justiça Eleitoral ou seus órgãos de segurança pública.